Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Что произойдёт, если Луна станет намного больше, чем сейчас

Что произойдёт, если Луна станет намного больше, чем сейчас

Свет за вашим окном только что стал ярче. Сейчас полдесятого вечера, а у вас завтра важный экзамен. Вы выглядываете на улицу, чтобы посмотреть, не включили ли соседи прожекторы, но они тоже смотрят в небо.

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