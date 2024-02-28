Что произойдёт, если Луна станет намного больше, чем сейчас

Свет за вашим окном только что стал ярче. Сейчас полдесятого вечера, а у вас завтра важный экзамен. Вы выглядываете на улицу, чтобы посмотреть, не включили ли соседи прожекторы, но они тоже смотрят в небо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии