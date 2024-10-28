Потерь нет. Генштаб ВСУ распорядился перевести 20% медиков из госпиталей на передовую

Генштаб ВСУ распорядился перевести 20% всех медиков из военных госпиталей в пехотные бригады. Об переводе каждого пятого медика из военного госпиталя в ВСУ сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии