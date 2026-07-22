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Миграционный эксперт усомнился в эффективности новых ограничений для приезжих с судимостью

Миграционный эксперт усомнился в эффективности новых ограничений для приезжих с судимостью

Предложенные нормы, в соответствии с которым мигрантам с неснятой или непогашенной судимостью будут отказывать в выдаче российского гражданства и вида на жительство (ВНЖ), вряд ли существенно изменят действующую практику.

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