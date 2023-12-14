МОК снизил число российских спортсменов, допущенных к Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет изменил данные о численности российских спортсменов, получивших допуск к участию в парижской летней Олимпиаде 2024 года: ранее сообщалось, что их восемь, теперь — что шесть.
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