РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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Свежие комментарии

  • Ole Ole
    Браво! ❤️Апексимова посети...
  • Сергей Шендо
    плёнку проявляют. фотографии печатают - жертвы егэНа улице Академик...
  • Людмила
    жаль кисюлю !На улице Маршала ...

В галерее «Ходынка» встретились дюгони и капибары…

В галерее «Ходынка» открылась необычная выставка живописи и инсталляции «Дюгони и капибары». Гости могут увидеть юмористические изображения этих животных в исполнении художника из Санкт-Петербурга Андрея Люблинского и студентов-дизайнеров Высшей школы экономики и… искусственного интеллекта.

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