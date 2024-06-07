В галерее «Ходынка» встретились дюгони и капибары…

В галерее «Ходынка» открылась необычная выставка живописи и инсталляции «Дюгони и капибары». Гости могут увидеть юмористические изображения этих животных в исполнении художника из Санкт-Петербурга Андрея Люблинского и студентов-дизайнеров Высшей школы экономики и… искусственного интеллекта.