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Аргументы и Факты

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На борту самолета AJet в Турции не нашли взрывчатку после записки с угрозой

На борту самолета AJet в Турции не нашли взрывчатку после записки с угрозой

Пассажирский самолет авиакомпании AJet, следовавший из Анкары в Шанлыурфу, совершил экстренную посадку после обнаружения записки с сообщением о якобы находящейся на борту взрывчатке.

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