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Царьград

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Русский солдат гранатами уничтожил два пулемётных расчёта ВСУ

Русский солдат гранатами уничтожил два пулемётных расчёта ВСУ

В ходе штурма опорного пункта русские войска уничтожили две украинские пулемётные точки. Это стало возможным благодаря действиям младшего сержанта Станислава Макарова, который ликвидировал их ручными гранатами.

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