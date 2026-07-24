Русский солдат гранатами уничтожил два пулемётных расчёта ВСУ

В ходе штурма опорного пункта русские войска уничтожили две украинские пулемётные точки. Это стало возможным благодаря действиям младшего сержанта Станислава Макарова, который ликвидировал их ручными гранатами.
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