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В США прокомментировали данные Японии о нарушении Китаем воздушного пространства

В США прокомментировали данные Японии о нарушении Китаем воздушного пространства

Глава специального комитета Палаты представителей США по Китаю Джон Муленар заявил, что данные о якобы нарушении китайским самолетом воздушного пространства Японии являются «тревожным звонком», который демонстрирует Токио «агрессивный характер руководства» в Пекине.

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