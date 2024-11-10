Два майора: WP: Трамп провел телефонный разговор с Путиным

WP: Трамп провел телефонный разговор с Путиным.По словам источника издания, Трамп предположил, что мир может потребовать от Украины уступить часть территории, например Крым, выразил обеспокоенность расходами на поддержку Украины со стороны американских налогоплательщиков, попросил не обострять ситуацию, а также выразил заинтересованность.
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