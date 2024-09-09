Жители столицы выбрали новый символ гостеприимства города — чай «Москва»

Москвичи выбрали новый символ гостеприимства — чай «Москва». С июля до конца августа жители и гости города дегустировали купажи на площадках фестиваля «Московское чаепитие» и голосовали за лучший в проекте «Активный гражданин».
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