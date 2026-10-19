В посёлке Новоивановское Одинцовского округа росгвардейцы задержали 26-летнего уроженца ближнего зарубежья, который ночью вынес из хостела ювелирные украшения постояльца примерно на 250 тысяч рублей и вернулся в свой номер.
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