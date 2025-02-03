В России ввели штраф в 600 тысяч за продажу детям баллончиков с газом

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы до 600 тысяч рублей за продажу несовершеннолетним опасных газосодержащих товаров бытового назначения, включая баллончики со сжиженным газом для заправки зажигалок.
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