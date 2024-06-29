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В Севастополе за неукрывательство во время атаки будут штрафовать

В Севастополе за неукрывательство во время атаки будут штрафовать

Определен список помещений, в которых предписано прятаться при воздушном нападении на город. При этом, учитывая прошлый опыт, когда охранники не пускали людей в помещения, определенные как укрытия, власти ввели юридическую ответственность в виде штрафа, размер которого может доходить до 300 тысяч рублей.

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