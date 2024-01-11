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RT Russia

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RT опубликовал видео работы российского снайпера на Купянском направлении

RT опубликовал видео работы российского снайпера на Купянском направлении

Военный корреспондент RT Александр Симонов опубликовал видео работы российского снайпера на Купянском направлении.

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Комментарии
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VO
Vladimir Orekhov
Комментируемый фрагмент: - Пионер методично уничтожает четырёх военнослужащих противника. Коммент: - Дай Бог нашему снайперу и далее неизменных побед. Но вроде бабы пока еще в ВСУ на &quot;передке&quot; не воюют. Поэтому по правилам русского языка  следует писать не &quot;четырёх&quot;, а &quot;четверых&quot;. Непростительно для корреспондента уважаемого РТ.
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