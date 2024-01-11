RT опубликовал видео работы российского снайпера на Купянском направлении

VO

Vladimir Orekhov

Комментируемый фрагмент: - Пионер методично уничтожает четырёх военнослужащих противника. Коммент: - Дай Бог нашему снайперу и далее неизменных побед. Но вроде бабы пока еще в ВСУ на "передке" не воюют. Поэтому по правилам русского языка следует писать не "четырёх", а "четверых". Непростительно для корреспондента уважаемого РТ.