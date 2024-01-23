Точная работа спецназа на донецком направлении (ВИДЕО)

Свежие кадры точной работы русского спецназа на донецком направлении. От дронов наших бойцов из 58-го отдельного батальона спецназначения 1-го Донецкого армейского корпуса врагу не удаётся скрыться ни днём, ни ночью.
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