Депутат Шолохов считает, что замену Ахеджаковой в "Иронии судьбы" воспримут негативно

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с "Газетой.Ru" назвал эмоциональным и неверным предложение заменить Лию Ахеджакову в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром" на актрису Лизу Боярскую с помощью нейросети.