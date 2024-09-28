В России продают подержанный Aurus в секретной спецверсии

На сайте бесплатных объявлений появился седан в исполнении Aurora. Судя по табличкам, планировалось сделать десять автомобилей в шоколадном цвете кузова со светло-коричневым салоном, антрацитовыми дисками и полосой вдоль боковин.
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