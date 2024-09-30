Британский политолог: Киеву придётся подписать договор о нейтралитете Политические деятели Запада все чаще признают, что урегулировать российско-украинский конфликт можно только путем переговоров.
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Британский политолог: Киеву придётся подписать договор о нейтралитете Политические деятели Запада все чаще признают, что урегулировать российско-украинский конфликт можно только путем переговоров.
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