Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 818 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Гринжук
    На деюсь на этот раз фашистских евреев полностью растворят чтоб даже генетики не осталосьЯдерный удар. Изр...
  • Алексей
    Господа попробуйте расшифровать слово "Справедливость" посредством древнеславянской азбуки - Буквицы. Со своей сторон...Может ли «справед...
  • Анатолий Рябенко
    Вез веры жизни нет. Не правда. Вера в чего? В бога, религию ли ещё во что то. То есть только одно: вера в бога это ре...Может ли «справед...

Фейк: главный кардиолог России осудила раздачу бесплатных лекарств россиянам

Фейк: главный кардиолог России осудила раздачу бесплатных лекарств россиянам

О чем фейк Главный кардиолог России Валерия Токарева осудила раздачу бесплатных лекарств россиянам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VG
Vasily Golov
Жители новых регионов России впервые получили бесплатные диагностику и лечение.Украина это не имела.                           Статья 49. Конституции Украины Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование. Охрана здоровья обеспечивается государственным финансированием соответствующих социально- экономических, медико-санитарных и оздоровительно-профилактических программ. Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена. Государство способствует развитию лечебных учреждений всех форм собственности.
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх