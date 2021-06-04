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Посетивший расположение сборной России Киркоров перепутал Оздоева с Фернандесом

Посетивший расположение сборной России Киркоров перепутал Оздоева с Фернандесом

Российский певец Филипп Киркоров, который в компании своего восьмилетнего сына посетил тренировку сборной России по футболу перед контрольным матчем с Болгарией, перепутал футболистов национальной команды Магомеда Оздоева и Марио Фернандеса.

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