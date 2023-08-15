Отвыкайте от $, болезные!

Людмила Лиханова Вы - финансист? ну или хотя бы бухгалтер? Повышение цены доллара в России это возможность пополнить валютный резерв для рассчетов с теми теми странами которые пока еще пользуются только долларами. У людей скопились миллиарды долларов без движения на всякий случай. Некоторым они не понадобятся никогда т.к. за бугор ездить не будут, валютных магазинов тоже не будет а жить с удовольствием можно жить на рубли. При этом не все сдавая государству. А государство выигрывает в том, что ему не нужно покупать эти бумажки у штатов, тем самым способствуя их уменьшению долгов. Ведь они продают бумагу, а за нее получают реальные товары, ископаемые и пр. Так же действует увеличение ставки рефинансирования...народу выгодно отдавать банкам свободные деньги и получать доход и так государство получает возможность не печатать дополнительно деньги. Вспомните февраль 22 года...сначала ломанулись сметать все, а потом не знали куда все девать и это при том, что банки принимали деньги под 23-25% , правда на короткие сроки, но с пролонгацией. И что...на улицах валялись голодные и злые люди как обещали наши оппозиционеры и которые должны были смести власть Путина ? НЕТ. Так и сейчас. Пишу не для вас, вы просто отрабатываете свои серебренники...а для тех у кого есть ум чтобы понимать.

Людмила Лиханова Вы - финансист? ну или хотя бы бухгалтер? Повышение цены доллара в России это возможность пополнить валютный резерв для рассчетов с теми теми странами которые пока еще пользуются только долларами. У людей скопились миллиарды долларов без движения на всякий случай. Некоторым они не понадобятся никогда т.к. за бугор ездить не будут, валютных магазинов тоже не будет а жить с удовольствием можно жить на рубли. При этом не все сдавая государству. А государство выигрывает в том, что ему не нужно покупать эти бумажки у штатов, тем самым способствуя их уменьшению долгов. Ведь они продают бумагу, а за нее получают реальные товары, ископаемые и пр. Так же действует увеличение ставки рефинансирования...народу выгодно отдавать банкам свободные деньги и получать доход и так государство получает возможность не печатать дополнительно деньги. Вспомните февраль 22 года...сначала ломанулись сметать все, а потом не знали куда все девать и это при том, что банки принимали деньги под 23-25% , правда на короткие сроки, но с пролонгацией. И что...на улицах валялись голодные и злые люди как обещали наши оппозиционеры и которые должны были смести власть Путина ? НЕТ. Так и сейчас. Пишу не для вас, вы просто отрабатываете свои серебренники...а для тех у кого есть ум чтобы понимать.