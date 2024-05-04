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Рюдигер поставил Роналду на 1-е место в списке величайших игроков в истории «Реала». Криштиану прокомментировал: « »

Защитник мадридского клуба назвал пятерку величайших футболистов, выступавших в составе «Реала». Он поставил Криштиану Роналду на первое место, Зинедина Зидана – на второе, третью строчку отдал Раулю, четвертую – Серхио Рамосу, пятую – Роналдо.

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