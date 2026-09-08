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Кровавый след в Святогорской лавре: преступление или ритуал?

Кровавый след в Святогорской лавре: преступление или ритуал?

Убийство в Святогорской лавре произошло две недели назад. Уголовное дело открыто, результатов нет. Наверняка позже кого-нибудь обвинят и предъявят.

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