В Ленобласти повысили надежность электроснабжения более 50 тысяч жителей

Выполнены работы по модернизации подстанции «Морозовская» Повышена надёжность электроснабжения жителей города Кировска, населённых пунктов Павлово, Лобаново, Мги Кировского района, посёлков имени Морозова, Дуная Всеволожского района, сообщили сегодня в пресс-службе комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти.
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