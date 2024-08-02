Лондон снова нашел русский след: Ижевск спровоцировал беспорядки в Англии

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Сегодня 530 прочитали Владимир Корнилов "Россия спровоцировала беспорядки в Англии!" — с такими первыми полосами в четверг вышли некоторые британские газеты.
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