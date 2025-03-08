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Права женщин в Афганистане: приоритеты Исламского эмирата на 8 марта

Права женщин в Афганистане: приоритеты Исламского эмирата на 8 марта

Пресс-секретарь Исламского эмирата Афганистан Забиулла Моджахед заявил о приоритете защиты прав женщин в Международный женский день.

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