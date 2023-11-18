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Новые скриншоты из российского автосимулятора Go Race Недавно был представлен ...

Новые скриншоты из российского автосимулятора Go Race Недавно был представлен ...

Новые скриншоты из российского автосимулятора Go RaceНедавно был представлен прототип нового российского спорткара Rossa LM GT, в планах есть дорожная версия, а также гоночный варианты для классов: GT2 и GT3, в создании автомобиля принимал участие известный гонщик Роман Русинов, а теперь… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.

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