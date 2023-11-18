Новые скриншоты из российского автосимулятора Go Race Недавно был представлен ...

Новые скриншоты из российского автосимулятора Go RaceНедавно был представлен прототип нового российского спорткара Rossa LM GT, в планах есть дорожная версия, а также гоночный варианты для классов: GT2 и GT3, в создании автомобиля принимал участие известный гонщик Роман Русинов, а теперь… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.