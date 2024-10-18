Проблемы не только у Boeing: Airbus сократит рабочих, занятых в космической отрасли

Художественное изображение спутника связи OneSat / © Airbus Сокращение рабочих произойдет на фоне растущих финансовых проблем европейского аэрокосмического гиганта, связанных с его космическими программами.
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