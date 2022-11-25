СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ

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Юные художники из Строгина примут участие в арт-фестивале снеговиков

Юные художники из Строгина примут участие в арт-фестивале снеговиков

Александр Авилов/ АГН «Москва»Школьники из Строгина примут участие в арт-фестивале снеговиков. Творчески одаренные участники смогут проявить себя в номинациях: «Рисованная история» (комикс, манга, стрип), «Пластилиновая анимация» и «Арт-объект».

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