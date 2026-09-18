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HR-эксперт Султанова призвала соискателей учитывать трансформацию корпоративной среды

HR-эксперт Султанова призвала соискателей учитывать трансформацию корпоративной среды

В предстоящий четверг, 24 сентября, в Санкт-Петербурге состоится Молодежный карьерный форум. Участники смогут узнать о востребованных профессиях и ознакомиться с актуальными вакансиями, пишет «Вечерний Санкт-Петербург» .

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