HR-эксперт Султанова призвала соискателей учитывать трансформацию корпоративной среды

В предстоящий четверг, 24 сентября, в Санкт-Петербурге состоится Молодежный карьерный форум. Участники смогут узнать о востребованных профессиях и ознакомиться с актуальными вакансиями, пишет «Вечерний Санкт-Петербург» .
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