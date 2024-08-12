Вышел трейлер фильма «Субботний вечер» о легендарном шоу Saturday Night Live

Премьера ленты состоится ровно через 49 лет после выхода первого эпизода шоу. «Субботний вечер», 2024 кадр из фильмаСтудия Sony Pictures Entertainment представила первый трейлер комедийного фильма «Субботний вечер», который расскажет о подготовке к дебютному выпуску легендарного телешоу Saturday Night Live.
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