Блогер Николай Ефимов раскрыл культурный шок от жизни в США

Блогер Николай Ефимов, переехавший в США, рассказал о культурном шоке на новом месте. В беседе с Юрием Дудем он признался, что поначалу многое не нравилось, но со временем начал положительно воспринимать Америку.
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