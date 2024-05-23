Гороскоп на 23 мая для каждого знака Зодиака

Наиболее серьезные проблемы этого дня связаны с тем, что сегодня люди с готовностью и без всяких сомнений принимают на веру любые вымыслы просто потому, что хотят сохранить свои иллюзии, а не столкнуться лицом к лицу с суровой реальностью.
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