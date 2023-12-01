Больницы КНР перегружены из-за повального заражения микоплазмой

Больницы в Китае перегружены из-за наплыва пациентов с острыми респираторными заболеваниями. Пекин настаивает на сезонной заболеваемости, специалисты в США подозревают зарождение новой эпидемии из-за микоплазмы.
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