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Больницы КНР перегружены из-за повального заражения микоплазмой

Больницы КНР перегружены из-за повального заражения микоплазмой

Больницы в Китае перегружены из-за наплыва пациентов с острыми респираторными заболеваниями. Пекин настаивает на сезонной заболеваемости, специалисты в США подозревают зарождение новой эпидемии из-за микоплазмы.

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