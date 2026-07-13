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Ивановские новости

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В Иванове рухнул кирпичный столб у здания Роспотребнадзора

В Иванове рухнул кирпичный столб у здания Роспотребнадзора

Обрушение произошло из-за гнилого дерева, растущего рядом со столбом. Состояние деревьев и здания управления Роспотребнадзора вызывает тревогу, фасад особняка, являющегося объектом культурного наследия, обветшал и требует реставрации.

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