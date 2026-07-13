В Иванове рухнул кирпичный столб у здания Роспотребнадзора

Обрушение произошло из-за гнилого дерева, растущего рядом со столбом. Состояние деревьев и здания управления Роспотребнадзора вызывает тревогу, фасад особняка, являющегося объектом культурного наследия, обветшал и требует реставрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии