Четыре человека пострадали в ДТП с участием большегруза в Приморье

t.me/Полиция Приморья Четыре человека получили травмы при столкновении большегруза и легкового автомобиля в Надеждинском районе Приморья, сообщил во вторник, 28 мая региональный главк МВД в своем Telegram-канале.
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