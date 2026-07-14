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Преступления против собственности стали самыми частыми в Надымском районе

Преступления против собственности стали самыми частыми в Надымском районе

В Надымском районе подвели итоги работы полиции за первое полугодие 2026 года. Больше половины всех зарегистрированных правонарушений составили преступления против собственности, в первую очередь — телефонные и интернет-мошенничества.

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