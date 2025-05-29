«Годами подрывали принцип борьбы с допингом»: как Зеппельт выяснил, что Германия скрывает фамилии допингёров

Немецкий журналист Хайо Зеппельт при попытке разобраться в истории с завершившим карьеру в 25 лет гребцом Мартином Хиллером, выяснил, что Германия скрывает фамилии спортсменов, пойманных на применении запрещённых препаратов.
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