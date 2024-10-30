Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Небензя спросил на СБ ООН, почему Украине помогать можно, а России нет

Небензя спросил на СБ ООН, почему Украине помогать можно, а России нет

В ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине постоянный представитель России при организации Василий Небензя назвал действия западных стран спектаклем, цель которого - оправдать присутствие НАТО на территории Украины.

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Комментарии
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ак
александр крот
Что толку им говорить надо ихнием же оружием их унечтожать
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11 час.

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