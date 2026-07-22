«Шмайсер»: как стрелял главный автомат Третьего рейха

Он стал главным киногероем среди оружия Второй мировой. В каждом советском фильме о войне — от «В бой идут одни старики» до бесчисленных лент о партизанах — немецкий автоматчик с неизменным «шмайсером» в руках представал грозным и неуловимым.
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