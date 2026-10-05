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Царьград

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Еврокомиссия планирует изъять русские активы на 200 млрд евро

Еврокомиссия планирует изъять русские активы на 200 млрд евро

Еврокомиссия за закрытыми дверями продолжает давление на Бельгию для использования 200 млрд евро из замороженных русских активов в интересах Киева.

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