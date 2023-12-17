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Даниил Денисов о любимых комментаторах: «Генич на первом месте. Шнякина бы еще отметил»

Даниил Денисов о любимых комментаторах: «Генич на первом месте. Шнякина бы еще отметил»

– Что читаешь в телеграме? – Я стараюсь редко что-то читать, смотреть. Все вижу изнутри, поэтому мне не нужно ничего читать.

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