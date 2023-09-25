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Россия потребует объяснений из-за канадского шоу с нацистом: Готовится нота (Видео)

Русский посол направит в МИД Канады ноту из-за чествования нациста в парламенте.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Канада вообще  является ПРИТОНОМ для  гитлеровских бандэровских преступников и их потомкам, последних вообще  воспитали к любви к Бандэре и преступлениям. Как однажды написал один из русских эмигрантов, проживающий в Канаде, украинская диаспора не дает жизни русской диаспоре. Если русская диаспора собирается по какой-то своей причине, тут же появляются бандэровские последыши и мешают проведению мероприятия.  Являются с оскорбительными лозунгами и  оскорблениями. ВСЕ КАК ВСЕГДА!! Это похабное, беспардонное  и  наглое поведение на Украине - не украинское, а типично жЫдо-бандэровское... Они считают, что им все обязаны!!
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