Россия потребует объяснений из-за канадского шоу с нацистом: Готовится нота (Видео)

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лина любимцева

Канада вообще является ПРИТОНОМ для гитлеровских бандэровских преступников и их потомкам, последних вообще воспитали к любви к Бандэре и преступлениям. Как однажды написал один из русских эмигрантов, проживающий в Канаде, украинская диаспора не дает жизни русской диаспоре. Если русская диаспора собирается по какой-то своей причине, тут же появляются бандэровские последыши и мешают проведению мероприятия. Являются с оскорбительными лозунгами и оскорблениями. ВСЕ КАК ВСЕГДА!! Это похабное, беспардонное и наглое поведение на Украине - не украинское, а типично жЫдо-бандэровское... Они считают, что им все обязаны!!