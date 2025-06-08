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Евгений Первышов посетил пострадавшего из-за атаки украинского БПЛА жителя Мичуринска

Евгений Первышов посетил пострадавшего из-за атаки украинского БПЛА жителя Мичуринска

Врио главы региона Евгений Первышов вместе министром здравоохранения области Мариной Македонской посетил одного из пострадавших после атаки украинских БПЛА на Мичуринск, который проходит лечение в городской больнице имени Архиепископа Луки.

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