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Царьград

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В Каменске-Уральском две женщины украли маткапитал по подложным документам

В Каменске-Уральском две женщины украли маткапитал по подложным документам

Две женщины предстанут перед Синарским районным судом Каменска-Уральского по обвинению в хищении материнского капитала с помощью фиктивного свидетельства о рождении ребенка, оформленного через ложную свидетельницу родов.

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