Автоклубы, музеи и новые ДК. Как нацпроект "Культура" улучшает жизнь в Алтайском крае

Рассказываем, что именно было сделано и как это повлияло на жизнь людей Обновленные музеи и школы искусств, новые Дома культуры и первые автоклубы в сельских районах Алтайского края — все это итоги национального проекта "Культура", в реализации которого наш регион принимает активное участие.
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