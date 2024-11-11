Blizzard опубликовала расписание 45-минутной трансляции Warcraft 30th Anniversary Direct Blizzard о...

Blizzard опубликовала расписание 45-минутной трансляции Warcraft 30th Anniversary DirectBlizzard опубликовали расписание трансляции Warcraft 30th Anniversary Direct, премьера которого назначена на среду, 13 ноября, 20:45 по московскому времени.
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