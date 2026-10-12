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МОСИНФОРМ

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На ВДНХ открылась фотовыставка, посвященная плато Путорана

На ВДНХ открылась фотовыставка, посвященная плато Путорана

В северном розарии ВДНХ с 12 по 25 октября можно посетить выставку «Путешествие в сердце Сибири». Ее посвятили плато Путорана — одному из наиболее загадочных и труднодоступных уголков Красноярского края.

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