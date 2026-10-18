Не менее семи человек погибли и десятки ранены в результате взрыва и пожара на военной базе Уэйнрайт в канадской провинции Альберта, передаёт телеканал Global News со ссылкой на источники в Вооружённых силах страны.
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