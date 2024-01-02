Уникальная находка: Ford Mustang простоял в сарае более 40 лет

Новость об этом раритетном автомобиле была опубликована на YouTube-канале Life's Endeavors.Ford Mustang Этот уникальный экземпляр Ford Mustang первого поколения был припаркован в сарае в Денвере, штат Колорадо, в 1979 году.
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